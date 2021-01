A settembre del 2019 Rihanna rivelò che la sua nuova musica sarebbe uscita entro la fine dell’anno e invece sappiamo tutti com’è andata a finire. Ad ottobre la popstar raddrizzò il tiro parlando di una data non precisa per il rilascio del suo nuovo disco.

“Sì, uscirà un nuovo album. Mi piace guardarlo come un album ispirato e influenzato dal reggae. Non sarà proprio quello che conoscete come reggae. Ma sentirete degli elementi in tutte le tracce. Per molti anni ho sperimentato vari generi, adesso è ora di tornare a casa. Io sono cresciuta con il reggae. Questa è musica che mi scorre nelle vene da quando sono piccola, fa parte di me. Quando uscirà? Non posso dirlo. Adesso i miei fan ci uccidono, ma non posso dirlo per ora”.

Per settimane poi calò il silenzio sui progetti musicali della cantante, fino a quando a dicembre del 2019 fu David Guetta a dirci qualcosa in più.

“Ci siamo quasi. Un anno fa sono stato contattato per un album al quale stava lavorando. Il suo team mi ha dato un po’ di informazioni. Quello che posso dire adesso è che la direzione iniziale alla quale lavoravano è cambiata. La cosa è stata lasciata morire. Hanno optato per una cosa nuova, non posso dire la direzione precisa. Vi dico che io sono felice. Io credo che farà felici i fan della dance music. Capite cosa dico? Il suo nuovo album sarà ricco di collaborazioni e sorprese. Diversi artisti con i quali ha lavorato”.

Due anni di attesa per arrivare allo scorso autunno, quando Rihanna ci ha rassicurati dicendo che prima o poi ascolteremo questo benedetto album.

“Vi tranquillizzo, la musica è ancora il mio primo amore. Posso dirvi che non vedo l’ora di far uscire quello di cui sono orgogliosa. Uscirà prima di quello che i miei fan pensano. On line mi chiedono sempre ‘dov’è il nuovo album?’. Ragazzi io sono sempre al lavoro sulla musica e il progetto uscirà quando sarò pronta e sarà nel modo in cui voglio che esca. Vi assicuro che non rimarrete delusi. Di sicuro non la farò uscire solo perché le persone vogliono”.

Prima di quello che i fan pensano? Non so cosa creda Rihanna, ma io pensavo di ascoltare almeno il singolo in questi 4 mesi che sono passati dalle sue ultime dichiarazioni.

Ieri una fan ha commentato una foto dell’artista americana dicendole di pubblicare questo disco. La popstar non l’ha presa bene e ha risposto: “Questo commento è così 2019. Cresci”.

Cresci, certo. Chissà se la fan in questione dovrà attendere la pensione prima del comeback della sua beniamina. E comunque…