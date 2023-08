Rihanna ha partorito: è mamma di un altro maschietto

A distanza di quindici mesi dalla nascita del suo primo figlio, Rihanna ha di nuovo partorito: ora è mamma bis! Lo ha fatto circa un mese fa, ma la notizia è trapelata online solo nelle ultime ore. A parlare è stato il portale TMZ che ha scritto che la cantante ha partorito lo scorso 3 agosto.

Rihanna e A$AP Rocky sono di nuovo genitori e anche questa volta di un maschietto.

Secondo quanto riferito anche questo figlio ha un nome che inizia per “R” per portare avanti il tema della famiglia. Mamma Rihanna, papà Rocky (vero nome Rakim Mayers) e primo figlio Rza. Praticamente gli Orietta Berti e Osvaldo d’oltre oceano, con Otis e Omar figli, Ottavia nipote, Olimpia e Otello i cani.

L’ultima volta che Rihanna e Rocky sono stati visti insieme è stato durante la fine di luglio, pochi giorni prima dell’arrivo del bambino.

Ora i due cantanti sono a due di un progetto di dieci figli. Ne mancano otto.

“Dice che è sorpresa dalla bellezza della maternità. Diceva sempre che voleva tre o quattro figli, ma non appena ha avuto il suo primo figlio quel numero è raddoppiato. – si legge su Heat Magazine – In questi mesi addirittura sta parlando di averne dieci!”. […] Sì, faranno un passo alla volta, stanno per dare il benvenuto al loro secondo bambino e tutto questo nell’arco di soli due anni. Però posso assicurarvi che stanno già parlando del prossimo e ridono quando si immaginano circondati da una grande famiglia mentre invecchiano insieme. Entrambi dicono che dieci è il numero magico per la famigliola perfetta. Hanno così tanto amore nei loro cuori e sentono che questo è il loro destino. Due compagni circondati da molti bambini da amare”.