Rihanna è una dea nel nuovissimo spot di J’adore Dior

Fin dal suo lancio 25 anni fa, J’adore di Dior è stato rappresentato e pubblicizzato da Charlize Theron, ma adesso al posto della straordinaria attrice è arrivata Rihanna. La Parfums Christian Dior ha scelto la popstar come nuovo volto dell’iconico profumo.

La cantante di Umbrella si è detta entusiasta di questa nuova avventura: “Sono davvero felicissima. Essere il nuovo volto di J’adore è sia un onore che una missione. Questo profumo, che ho conosciuto e amato per così tanto tempo, significa così tanto per le donne. Non vedo l’ora di unirmi a questa avventura e contribuendo ad essa attraverso il mio mondo, la mia storia, le mie radici, così come la mia creatività e la mia femminilità“.

Véronique Courtois, CEO di Parfums Christian Dior ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di accogliere Rihanna nella famiglia Dior. Il suo sogno d’oro è potente ed è unico, riflettendo una fragranza che è presente per le donne e conserva il suo splendore. Il talento insolito, l’audacia e la bellezza accattivante di questa star assoluta sono l’incarnazione ideale della femminilità Dior abbagliante e potente che trascende le generazioni“.

Rihanna e il nuovo spot di J’Adore Dior.

Ieri sera la Parfums Christian Dior ha finalmente rilasciato il nuovo spot di J’Adore che vede Rihanna come unica protagonista. La diva del pop entra a Versailles da concorrente di Tamarreide e dopo due spruzzi di J’Adore si trasforma in un mix tra una splendida regina e Valeria Marini nei panni dello spirito della fonte dei sogni.

Meravigliosa, una dea, peccato solo che a fare da cornice a questo incantevole spot non ci sia un nuovo pezzo, ma un brano – che seppur bellissimo – è di otto anni fa (Love On The Brain). Rihanna ha proprio detto: “Non avrete della nuova musica nemmeno per tutti i milioni che mi dà Dior”. E noi muti ad ammirarla.