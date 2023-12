Rihanna e i piani per il futuro: altri figli, nuova musica e un tour

Profumi, cosmetici, creme e scarpe (le mancano giusto i numeri del lotto), Rihanna ormai più che una cantante è un’ottima imprenditrice e negli ultimi anni si è fatta vedere più per pubblicizzare i suoi prodotti, che per cantare o parlare di musica. La popstar in questi giorni ha organizzato a Los Angeles il party per il lancio della nuova collezione Fenty x Puma e sul red carpet ha risposto alle domande dei giornalisti. Non solo curiosità sulle scarpe e sul mondo del fashion, molte domande erano – ovviamente – anche sul nuovo album e in generale sui nuovi progetti della star. Rihanna è stata molto vaga, ha rivelato che partirà in tour solo quando pubblicherà un disco (i rumor parlano di un tour mondiale tra il 2024 e il 2025) , ma tra le tante cose ha lasciato intendere che in futuro farà altri bambini.

Prepariamoci per il nuovo album: data? 2033.



“I wanna do a tour when there’s new music” pic.twitter.com/LrD4W0Mh8A

Rihanna on the possibility of a new tour:

“Se tornerò presto in tour? Oddio, sai, lo farò, ma voglio tornare in tour quando avrò rilasciato della nuova musica e in quel momento sarò pronta. L’ultima volta che sono stata in tour è stato molto tempo fa. I miei fan aspettano da tanto tempo, ma prima pubblicherò della musica e poi tutto andrà nel giusto corso. Se un nuovo album potrebbe arrivare nel 2024? Non posso dirvi tutto. Non ho la palla di cristallo. […] Come definirei “l’era” in cui sono adesso? Credo di essere in un’era di scoperta e forse di riscoperta. Perché molte cose sono cambiate, alcune cose sono quelle e altre devo ancora scoprirle. E io mi sento al centro di tutto questo.

Una cosa che proprio non riesco a fare? Avere delle figlie femmine! Esatto, almeno per il momento non ci sono riuscita. Anche la prossima volta sarà un maschio al 75%, quindi staremo a vedere, teniamo le dita incrociate. […] Guardate com’ero magra in questo servizio fotografico per Complex! Vi prometto che prima o poi tornerò ad indossare questi abiti stretti. Lo farò quando la smetterò di fare figli”.