Rihanna è fidanzata!

Che la cantante di Umbrella fosse innamorata in realtà lo avevamo dedotto dalle ultime indiscrezioni e dagli ultimi avvistamenti sempre in compagnia di A$AP Rocky, rapper americano che da quando è stato immortalato con lei, ha interrotto tutte le altre sue frequentazioni. Ed ora ne abbiamo la conferma.

Il rapper ha ufficializzato la relazione con Rihanna durante un’intervista su GQ Usa. Il giornalista ha così scritto su GQ: “Non appena ho menzionato Rihanna, lui [A$AP Rocky] ha cominciato a illuminarsi come un teenager la cui cotta ha appena accettato il suo invito al ballo. Potevo praticamente sentire gli angeli cantare“, aggiungendo dopo il commento di Rocky a riguardo, che ha definito Rihanna: “L’amore della mia vita. La mia signora“.

Felicissimo per RiRi, insieme sono una bomba!

A$AP Rocky confirms dating Rihanna, calling her “the love of my life” and “my lady” in a new interview with GQ magazine.

“I think when you know, you know. She’s the One.” Full interview: https://t.co/gI2AScr8qL pic.twitter.com/CoPn9nF3aT

