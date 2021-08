Rihanna è sempre stata ogni anno ai piani alti delle classifiche delle popstar più pagate, ma questa volta ha conquistato un record importante. La cantante di Umbrella è ufficialmente diventata una miliardaria. Grazie ad un patrimonio stimato da Forbes in 1,7 miliardi di dollari (di cui 1,4 miliardi provenienti dal valore della Fenty Beaty), la star americana è attualmente la musicista più ricca al mondo. Ma make up a parte, altri 270 milioni circa arrivano da Savage X Fenty (la sua linea di lingerie),il resto invece viene dagli introiti di album, singoli, concerti e film.

E con tutti quei soldi fatti con creme e trucchi adesso capite perché se la prende comodissima prima di rilasciare un nuovo disco? Però non perdiamo le speranze, perché lo scorso marzo la nostra nuova miliardaria ha promesso che presto uscirà il suo nuovo singolo, anche se il suo concetto di “presto” non è molto chiaro.

Grazie al suo impero di 1,7 miliardi Rihanna è la cantante più ricca di sempre, ma non la donna di spettacolo con il patrimonio più alto. La popstar infatti per adesso è seconda, perché al gradino più alto del podio resta Oprah Winfrey. E chi la schioda dal primo posto.

