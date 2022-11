Rihanna dà una bruttissima notizia sul suo nuovo album: “Vi ho avvisati fan!”

L’ultimo album di Rihanna risale a più di sei anni fa e dal 2019 la popstar continua a ripeterci che presto uscirà qualcosa (per poi sfornare solo profumi, biancheria e trucchi). Qualcosa però è cambiato a settembre quando la cantante ha annunciato la sua performance al prossimo Halftime Show del Super Bowl e il mese scorso con il rilascio del nuovo singolo per la colonna sonora di Black Panther Wakanda Forever. Da quel momento tutti, dai fan, ai media hanno pensato che il nuovo disco fosse dietro l’angolo e invece…



Ieri sera sul red carpet del ‘Savage X Fenty Show Vol. 4’ Rihanna ha messo le cose in chiaro ed ha dichiarato che non c’è nessun rilascio imminente dell’album. Da qui al Super Bowl non vedremo l’uscita del disco. A quanto pare al prossimo Halftime vedremo un mix delle sue hit iconiche.

Rihanna: “Il Super Bowl è una cosa, il nuovo album è un’altra”.

“Non posso dirvi cosa porterò su quel palco. Voglio mettere insieme molte cose però. E voglio celebrare la mia musica. Se porterò nuova musica al Super Bowl. No questo non è affatto vero. Il Super Bowl è una cosa e la nuova musica è un’altra roba. Avete sentito bene fan? Perché io so come andrà a finire. Il momento in cui ho annunciato il Super Bowl mi sono detta ‘oddio questi penseranno che il mio disco sta per uscire’. Devo tornare al lavoro. Però comunque farò della nuova musica, vedrete. Ora penso al Super Bowl che è uno dei palchi più grandi al mondo, tutti ti guardano. Insomma è una cosa davvero grande. Quando ho accettato, poi mi sono detta ‘ok l’ho fatto davvero’. Voglio dire, è una cosa davvero grande”.

E certo che abbiamo pensato tutti che dopo l’annuncio del Super Bowl uscisse un album. Questa è una cantante che non canta da 6 anni, cosa dovevamo pensare? Detto questo Lift Me Up ha debuttato alla posizione numero 2 della Billboard, dietro ad Anti Hero di Taylor Swift, stabilissima in vetta. Tiè beccate questa!