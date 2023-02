Rihanna canterà alla cerimonia degli Oscar 2023

Rihanna canterà alla notte degli Oscar 2023: l’artista delle Barbados è in lizza per la miglior canzone originale.

Finalmente Rihanna si è ricordata di essere anche una cantante, e straordinaria peraltro. Dopo essersi a lungo dedicata ad altre attività, e non solo alla maternità sopraggiunta lo scorso anno, l’artista è tornata a pieno regime a dedicarsi alla sua carriera musicale. Dopo aver per la prima volta animato l’Half Time Show del Super Bowl in questo 2023, l’artista ha annunciato la propria partecipazione come protagonista anche alla cerimonia degli Oscar 2023, in cui è tra l’altro per la prima volta in corsa anche per una statuetta.

Rihanna protagonista durante la cerimonia degli Oscar 2023

La cantautrice delle Barbados è stata annunciata come una delle grandi protagoniste della cerimonia che si terrà il prossimo 12 marzo nella location del Dolby Theatre di Los Angeles. Una grande notizia per tutti i fan di RiRi, che è potranno ascoltare ancora una volta dal vivo uno dei suoi ultimi grandi successi.

Rihanna

L’artista in particolare si esibirà sul palco losangelino con la canzone Lift Me Up, presente nella colonna sonora del film Black Panther: Wakanda Forever. Di seguito l’annuncio da parte dell’Academy:

RiRi candidata per la miglior canzone originale

Per la prima volta la cantautrice delle Barbados sarà quindi grande protagonista sul palco degli Oscar. Ricordiamo che la cantante è in corsa per la Miglior canzone originale proprio per Lift Me Up.

L’artista, in dolce attesa, tra l’altro, del proprio secondo figlio, dovrà vedersela con Lady Gaga, in corsa con il brano Hold My Hand per la colonna sonora del film Top Gun: Maverick, con i Son Lux, in corsa con This Is a Life, con Kala Bhairava, in corsa con Naatu Naatu, e con l’onnipresente Diane Warren, in corsa con Applause, brano presente nel film Tell It Like a Woman.