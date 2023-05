Rihanna batte tutti, anche Gaga, Katy e Madonna: nuovo record con il Super Bowl

Lo scorso 12 febbraio Rihanna si è ricordata di essere anche una cantante e si è esibita all’halftime Show del Super Bowl. Il giorno dopo sono usciti i dati d’ascolto ed hanno decretato che lo show della popstar di Diamonds è stato visto da 118 milioni di telespettatori, piazzandosi al secondo posto dei più visti di sempre, dietro solo allo spettacolo del 2015 di Katy Perry. Ieri però è arrivato il colpo di scena. Nielsen ha rivelato che i dati pubblicati due mesi fa non erano esatti ed ha svelato che l’Halftime di quest’anno è stato seguito da più di 121 milioni di persone, rendendolo così il più visto di sempre.

I numeri sono certamente importanti, soprattutto nel mondo della musica pop che conta, resta il fatto che gli show più belli degli ultimi anni ce li hanno regalati Madonna, Gaga e Katy.

Rihanna 121.0 milioni di spettatori (2023)

Katy Perry 118.5 milioni di spettatori (2015)

Lady Gaga 117.5 milioni di spettatori (2017)

Coldplay 115.5 milioni di spettatori (2016)

Bruno Mars 115.3 milioni di spettatori (2014)

Madonna 114 milioni di spettatori (2012)

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, And Kendrick Lamar 112 milioni di spettatori (2022)

Beyoncé 110.8 milioni di spettatori (2013)

Justin Timberlake 106.6 milioni di spettatori (2018)

Jennifer Lopez And Shakira 104 milioni di spettatori (2020)

Maroon 5 98.2 milioni di spettatori (2019)

“Sono molto contenta di potermi esibire ad un evento così importante. Ormai è molto tempo che lavoro a questo spettacolo. Ogni giorno cerco di ritoccare qualcosa perché tutto si avvicini a quello che ho in mente. La parte più difficile è stata la scaletta. Perché è complicato far entrare molti brani in appena 13 minuti. Ci sono almeno 39 versioni diverse della scaletta per questo spettacolo. Aggiungiamo una canzone e poi ne togliamo un’altra. Ovviamente rappresenterò anche la mia cultura”.

.@Rihanna‘s Super Bowl LVII 2023 performance is the most watched halftime show of all time, with 121.017M views! https://t.co/iRY2u9XlOa #SBLVII pic.twitter.com/Ixgev7X7vp

— Roc Nation (@RocNation) May 2, 2023