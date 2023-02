Rihanna al Super Bowl 2023: il video

Rihanna è stata protagonista di uno storico show al Super Bowl 2023: il video della performance e la notizia della nuova gravidanza.

Rihanna è di nuovo incinta. Questa è la grande notizia che porta con sé la grande notte della popstar barbadiana, quella della sua prima volta da protagonista allo show del Super Bowl. La cantante è tornata a esibirsi in un contesto spettacolare, regalando ai fan una sorta di vero e proprio mini concerto. Un live in cui non ci sono stati ospiti, ma solo grandi hit e una notizia confermata al settimanale Rolling Stone da alcune fonti a lei molto vicine.

Lo show del Super Bowl di Rihanna

La popstar è stata grande protagonista nella notte italiana, sul palco più importante d’America, quello dell’Halftime Show del Super Bowl. I quindici minuti che possono valere una carriera. E mentre la sfida sul campo ha premiato i Kansas City Chiefs contro la formazione di Philadelphia, a rubare la scena è stata proprio la cantante, con uno spettacolo da brividi.

Rihanna

Diversamente dalle altre pop star che si sono esibite in passato al Super Bowl, e in modo diametralmente opposto all’ammucchiata di star del rap dell’anno scorso, Rihanna ha scelto di non farsi affiancare da special guest. Ad accompagnarla sul palco, solo molte delle sue grandissime hit, ma senza inediti di sorta. Da Bitch Better Have My Money a Diamonds, non sono mancate le canzoni più amate. Il video integrale dell’esibizione è disponibile sul canale YouTube ufficiale della NFL.

Le parole di ASAP Rocky per Rihanna

Non ha parlato della nuova, quasi certa, gravidanza della sua amata, ASAP Rocky. Negli ultimi mesi il rapper non ha però lesinato complimenti e parole al miele per la sua campagna. Solo pochi mesi fa, ad esempio, dichiarava: “Quando hai trovato la tua persona lo sai, lei vale un milione di persone. E lo capisci subito quando lei è quella giusta“.

Ricordiamo che RiRi e la sua dolce metà sono diventati genitori ufficialmente lo scorso maggio. Adesso starebbero già per aspettare un altro. Mancano le conferme ufficiali (ma il pancione parla chiaro) da parte degli stessi artisti, ma una cosa è certa: di questo passo è molto probabile che per il suo nuovo album dovremo aspettare ancora parecchio tempo.