Rigore psicologico: Maignan batte Calhanoglu

Uno dei migliori rigoristi va sul dischetto nella più difficile delle partite e si trova di fronte un avversario che lo sorprende. Sozza ha distribuito le carte intorno alle 22:20: rigore per l’Inter, con regole chiare, una partita a poker di 90 secondi tra Calhanoglu e Maignan. Maignan ha vinto sia quella partita a poker sia la partita vera e propria, che è durata 90 minuti, e ciò che è interessante è capire come ci sia riuscito.
In questa occasione, si è discusso molto di psicologia dei rigoristi e dei portieri, di finte e controfinte.
In quei 90 secondi, Calhanoglu e Maignan si sono affrontati in una partita di nervi e strategia. Maignan è riuscito a vincere sia la partita a poker sia la partita vera e propria.

