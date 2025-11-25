Rigore psicologico: Maignan batte Calhanoglu

Uno dei migliori rigoristi va sul dischetto nella più difficile delle partite e si trova di fronte un avversario che lo sorprende. Sozza ha distribuito le carte intorno alle 22:20: rigore per l’Inter, con regole chiare, una partita a poker di 90 secondi tra Calhanoglu e Maignan. Maignan ha vinto sia quella partita a poker sia la partita vera e propria, che è durata 90 minuti, e ciò che è interessante è capire come ci sia riuscito.

In questa occasione, si è discusso molto di psicologia dei rigoristi e dei portieri, di finte e controfinte.

