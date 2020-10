Con uno studio internazionale si è analizzata, fin nei minimi dettagli, la dinamica della slavina che il 18 gennaio 2017 travolse l’hotel di Rigopiano, riportando con esattezza la cronologia dell’accaduto. L’evento, in cui morirono 29 persone, fu osservato solo da due testimoni che, fortunosamente, si trovavano all’esterno dell’edificio. Uno studio multidisciplinare a cura dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, del Politecnico di Torino, del WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF di Davos (CH) e dell’Osservatorio di Geofisica dell’Università di Monaco (DE) ha cercato di fornire delle risposte sulle tempistiche e sulle dinamiche della valanga.

