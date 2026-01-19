Rigopiano memoria e impegno

Il sindaco di Farindola, Luca Labricciosa, denuncia l’assenza di risposte concrete da parte delle istituzioni a nove anni dalla strage di Rigopiano. Il sindaco lancia un appello su viabilità montana e ricostruzione, sostenendo che in questi anni sono state dette “molte parole”, ma realizzati “pochi fatti”.

Le commemorazioni per il nono anniversario della tragedia che provocò 29 vittime si sono svolte a Chieti e Montesilvano, nel pomeriggio a Rigopiano. Sul luogo del disastro, nonostante la pioggia e il freddo, circa un centinaio di persone ha preso parte alla cerimonia, con rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e del volontariato, oltre ai familiari delle vittime.

Il sindaco chiede che la memoria diventi un impegno concreto, “una scadenza di risultati”, ricordando come il tessuto economico e sociale del territorio resti profondamente segnato. Tra le priorità indicate da Labricciosa c’è l’urgenza di interventi sulla viabilità montana, in particolare sulla pedemontana che collega le province di Teramo, Pescara e L’Aquila.

Altro nodo centrale è la ricostruzione economica e il ritorno dell’ospitalità, con l’avvio di un percorso tecnico-amministrativo per consentire una nuova offerta ricettiva. Alla commemorazione ha preso parte anche il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, secondo la quale “si sta facendo e si può continuare a fare molto per ricostruire il tessuto sociale ed economico” della comunità di Farindola.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha parlato di “un calvario senza fine”, riferendosi anche all’attesa per le sentenze giudiziarie. La cerimonia a Rigopiano si è conclusa con una fiaccolata, l’alzabandiera accompagnato dal silenzio intonato dalla tromba, la deposizione di fiori e corone, la messa e la lettura dei nomi delle vittime.