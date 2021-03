Il Tribunale monocratico di Pescara ha assolto Alessio Feniello, originario di Valva, nel Salernitano, padre del 28enne Stefano, una delle 29 vittime della tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara). L’uomo era finito sotto accusa per aver violato, il 21 maggio 2018, i sigilli giudiziari apposti per delimitare l’area dove, il 18 gennaio del 2017, si verifico’ la valanga. Alessio Feniello si era introdotto nell’area sottoposta a sequestro per portare dei fiori sulla “tomba” del figlio. Il giudice monocratico, Marina Valente, ha anche annullato la multa di 4550 euro che era stata comminata al papa’ di Stefano. La Procura aveva chiesto tre mesi di reclusione

“Oggi – scrive sul suo profilo Facebook, Alessio Feniello – dopo due anni, il Tribunale di Pescara mi ha assolto. Anche io, come mia moglie, non devo pagare o essere condannato per aver portato i fiori sulla tomba di Stefano. E questo nonostante la Procura che ha chiesto per me 3 mesi di reclusione e 100 euro di multa. Adesso pensiamo ai veri colpevoli”. “Voglio ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino e hanno sempre manifestato solidarieta’ nei miei confronti. Come ho detto oggi al giudice, non voglio impunita’, voglio giustizia. Mi spiace solo che i carabinieri hanno fatto finta di ignorare che un mese prima che andassi a portare i fiori a Rigopiano, il giorno di Pasquetta 2018, c’erano tante persone che facevano picnic, giocavano a pallone e si facevano foto sulla tomba di mio figlio e delle altre 28 vittime. Adesso e’ finita? L’avvocato mi ha detto che la Procura puo’ fare appello. Spero di no, abbiamo perso troppo tempo dietro a questa storia, e c’e’ da fare un processo molto piu’ importante. Grazie a tutti”, conclude Feniello.