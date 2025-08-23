Rigenerare Monticchio: Turismo Sostenibile in Basilicata

“Rigenerare Monticchio” è un progetto ambizioso che mira a dare nuova vita a questo luogo straordinario, trasformandolo in un centro di sviluppo culturale, sociale ed economico per l’intera Basilicata. Durante un recente dibattito al festival Ninfea ai laghi di Monticchio, l’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, ha evidenziato l’importanza di questo progetto, non solo per le opere, ma anche per la qualità della vita e l’attrattività del territorio, con l’obiettivo di combattere lo spopolamento e offrire opportunità a chi desidera vivere e lavorare in questa area.

Il progetto rientra nell’Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” del Ministero della Cultura, che prevede un investimento nazionale di oltre un miliardo di euro, di cui 20 milioni destinati a Monticchio come progetto pilota per la Basilicata. A queste risorse si aggiungono oltre 80 milioni provenienti da fondi regionali per potenziare la strategia di rigenerazione territoriale.

Latronico ha sottolineato che Monticchio è stato selezionato per la sua capacità di diventare un polo di turismo sostenibile, innovazione e creatività, attirando nuovi residenti e imprenditori. Il progetto prevede diversi interventi significativi, tra cui la creazione di un sentiero del borgo, un’attrazione ispirata alla falena locale e un parco archeologico.

Inoltre, è in programma un Festival della Rigenerazione, un appuntamento triennale che trasformerà Monticchio in un centro di discussione nazionale sul vivere e lavorare nei borghi. Infine, Latronico ha evidenziato la necessità di completare le opere nei tempi previsti e di garantire una gestione condivisa e sostenibile per preservare questo investimento prezioso nel futuro della Basilicata.