Ri*Genera festival a Otranto

Ri*Genera, festival culturale itinerante ideato da Music Platform, attraversa la provincia di Lecce mettendo in relazione cittadini, contesti storici e naturali con i linguaggi artistici contemporanei. Il festival approda presso il monumentale Castello Aragonese di Otranto con due giornate dense di attività e ospiti, valorizzando la vocazione della città come crocevia di culture e punto di accoglienza dal respiro mediterraneo.

La rassegna è promossa e finanziata dal Comune nell’ambito delle politiche culturali cittadine, in continuità con il programma di valorizzazione del territorio sostenuto dall’Amministrazione. Il format sviluppa processi che superano la logica del singolo evento, abitando gli ambienti del maniero e dando vita a percorsi tematici, visioni, incontri e musica dal vivo.

La winter edition di Ri*Genera si inserisce nel programma di “Alba dei Popoli”, manifestazione che celebra l’incontro tra Oriente e Occidente attraverso cultura, arte, musica, spiritualità e partecipazione civile. I due progetti si incontrano per promuovere i gesti di cura e i dialoghi fertili nella città italiana più a est.

Il programma di Alba dei Popoli prende il via con un’anteprima che introduce e accompagna l’avvio di RiGenera, con l’ensemble Coro a Coro che guida il pubblico in un percorso musicale da Piazza Basilica all’Atrio del Castello. Segue l’inaugurazione ufficiale di RiGenera, con attività che mettono al centro la rigenerazione culturale dei luoghi e delle comunità, come la lezione di yoga “Movimento Rituale”, il talk “Creative Territories” e l’incontro “Memoria di territori che cambiano – Cinema e trasformazione territoriale”.

La serata si conclude con il concerto di Trevize e il dj set di Buck. La giornata di domenica si sviluppa come un palinsesto continuo di attività presso il Castello, con il Mercato del baratto dei bambini, lo spettacolo di Rochi di Maggio e il Christmas Family Fun Fiesta. Nel pomeriggio, le attività proseguono con la visita immersiva “Pagine nascoste”, il laboratorio di ceramica “Save your dreams” e il workshop “S-carti d’arte 2.0”. La serata si conclude con lo showcase firmato da Quattro Bambole Records, con i set di Kika DJ, Done live, Francesco Fisotti e del special guest Riva Starr.