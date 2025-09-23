Rigen Festival a Piobbico, la cultura in festa tra Apennini

Piobbico, un affascinante borgo situato nell’Appennino marchigiano, si sta preparando per la prima edizione del Rigen Festival, che si svolgerà dal 26 al 28 settembre. Questa manifestazione promette di animare il paese con eventi e attività dedicate a diverse forme di spettacolo e intrattenimento. I dettagli sull’evento includono una selezione variata di artisti e performance, concepite per coinvolgere il pubblico in un’esperienza culturale unica. Piobbico, con il suo suggestivo paesaggio e le sue tradizioni, offrirà un’ambientazione ideale per questa iniziativa. Le aspettative sono alte e si prevede una partecipazione significativa da parte dei visitatori e della comunità locale.