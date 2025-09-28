Rifugio per animali a Fiumarella, una nuova speranza

Lunedì 29 settembre, alle 16, il Comune consegnerà all’associazione “Amici degli animali Barcellona – Milazzo” la gestione di un canile e un gattile, allestiti in un’area dell’ex mattatoio comunale di via Sardegna a Fiumarella. L’associazione ha stipulato un comodato d’uso gratuito con il Comune per tre anni.

L’assessore Francesco Coppolino, promotore della delibera, ha sottolineato che il nuovo “rifugio” consentirà di gestire meglio i cani, poiché la loro permanenza sarà limitata. Gli animali, dopo essere stati curati e sterilizzati, potranno essere adottati. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela degli animali, grazie anche all’impegno delle associazioni di volontariato nel territorio. Coppolino ha ringraziato il personale del Comune, in particolare l’ingegnere Fabio Marino e l’architetto Tommaso Maiomone, per il lavoro svolto.

L’ex mattatoio di via Sardegna, un tempo inutilizzato e abbandonato, era diventato un rifugio per senza tetto. Dopo le operazioni di bonifica, sono stati creati 9 box per cani di grossa taglia e 3 box modulari, il tutto immerso in un’area verde. Inoltre, è stato previsto uno spazio per i volontari nell’immobile destinato ai custodi del mattatoio. Nella zona antistante è stato anche realizzato il gattile.