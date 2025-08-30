Rifugio Atomico: la nuova serie spagnola su Netflix

“Il Rifugio Atomico” sarà disponibile su Netflix dal 19 settembre.
La serie si ambienta poco prima dell’inizio della Terza guerra mondiale, quando un gruppo di miliardari si rifugia in un lussuoso bunker antiatomico conosciuto come “Kimera Underground”. All’interno del bunker, seguono attraverso monitor il crollo della civiltà a causa del conflitto, ma si trovano a dover affrontare anche tensioni interne e divisioni tra di loro.
Questa nuova serie spagnola, composta da otto episodi, è stata creata da Esther Martínez Lobato e Álex Pina, già noti per il successo di “La casa di carta”.
Una produzione per chi teme che il futuro sia in mano a forze distruttive. “Il Rifugio Atomico” approda su Netflix il 19 settembre.