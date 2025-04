Rifugiati Ucraini: Evoluzione dei Sussidi in Europa

Con l’attenuarsi dell’esodo ucraino verso l’Europa, i Paesi europei stanno iniziando a modificare le regole e le agevolazioni per i rifugiati ucraini, in particolare per quanto riguarda l’assegno per i rifugiati e l’indennità di affitto. Questi cambiamenti mirano ad adattarsi alla nuova situazione e alle necessità dei profughi. È importante tenere d’occhio queste variazioni per comprendere come stanno evolvendo le misure di supporto a favore degli ucraini in Europa.