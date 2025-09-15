Rifugi sicuri per animali in Ucraina durante la guerra

CASALMAGGIORE – In Ucraina, colpita dalla guerra, si sta portando avanti un’iniziativa di soccorso non solo per le persone, ma anche per gli animali. Amurt Ucraina, grazie a Viktoria di Dobropillya, è attivamente impegnata nel soccorso degli animali attraverso la sua associazione per la protezione degli animali. Amurt Ucraina sostiene Viktoria con donazioni di cibo per gli animali e medicinali per i pensionati.

Con l’escalation del conflitto, Viktoria ha creato un rifugio sicuro per gli animali, chiamato “Fattoria Zupynka Spasinnya! Terytoria Dobra!” che significa “Sosta di salvezza! Territorio del bene!”. Ha organizzato l’evacuazione degli animali dalla sua città e da quelle vicine, prestando aiuto anche alle persone in difficoltà. Per garantire la sicurezza degli animali, ha trovato sistemazione nella regione di Odessa. Recentemente, si è trasferita da Dobropillya, portando con sé circa 160 cani, 200 gatti, capre, polli e una mucca, dopo che i bombardamenti e la mancanza d’acqua hanno reso impossibile rimanere nella sua casa.

Attualmente, gli animali sono divisi tra la fattoria di Odessa e un nuovo rifugio. Viktoria ha promesso di tornare ogni due settimane a Dobropillya per raccogliere gli animali randagi lasciati indietro dalle persone che fuggono dalla città, continuando così la sua missione finché sarà possibile.