Rifornimenti a Rischio nei Supermercati e Negozi

L’Usb ha indetto uno sciopero immediato e a oltranza per i camionisti, a causa della mancanza di risposte da parte dei ministeri competenti riguardo alle richieste di tutele. La protesta scaturisce dai cambiamenti recenti al codice della strada e dalla continua assenza di sostegno da parte delle istituzioni, aggravata dal mancato rinnovo del contratto collettivo che non ha garantito migliorie per i lavoratori. Gli autotrasportatori hanno scelto di fermarsi in modo differenziato a seconda della partecipazione nelle diverse aree, e hanno annunciato che l’astensione dal lavoro continuerà finché non verrà convocato un tavolo di confronto.

Le richieste principali della categoria riguardano la protezione delle patenti professionali, il miglioramento delle condizioni economiche e maggiori investimenti sulla sicurezza e formazione professionale. In aggiunta, il nuovo codice della strada è visto come un ulteriore svantaggio, poiché introduce sanzioni che colpiscono i lavoratori, spesso responsabili di violazioni legate alle carenze strutturali del settore.

Se la protesta dovesse continuare per giorni, il rifornimento di alimenti in supermercati e negozi locali potrebbe subire gravi problemi, dato che oltre il 50% degli autisti coinvolti lavora nel settore alimentare. Ciò potrebbe portare a una carenza di prodotti essenziali, compromettendo la disponibilità di beni e creando disagi per i consumatori. Il blocco del settore rappresenta quindi un rischio concreto per l’intera catena di distribuzione, mettendo in difficoltà sia i commercianti sia i cittadini.