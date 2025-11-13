Riformulazione del mondo della moda in Italia con Miranda Priestly

È stato rilasciato il primo teaser di “The Devil Wears Prada 2”, un atteso sequel del celebre film del 2006. Nel breve clip di 52 secondi, Meryl Streep, nei panni di Miranda Priestly, cammina con eleganza nei corridoi di Runway, mentre nel parcheggio dell’ascensore si ricompone con l’ex assistente Andy Sachs interpretata da Anne Hathaway.

Miranda commenta con un sarcasmo sottile: “Ci hai messo un po’”, e Andy risponde indossando occhiali da sole neri.

Il sequel seguirà la vita di Miranda, ora editor-in-chief di Runway, mentre cerca di adattarsi a un settore del giornalismo in declino. Si troverà a fronteggiare Emily Charlton, interpretata da Emily Blunt, la sua ex assistente ora diventata un’importante dirigente di un gruppo di lusso, fondamentale per il supporto pubblicitario di cui Miranda ha bisogno.

Il film originale raccontava la storia di Andrea Sachs, neolaureata che desidera lavorare nel giornalismo. Dopo aver accettato un posto come assistente junior di Miranda, Andy si trova a dover scegliere tra la sua carriera e le sue relazioni personali, man mano che si avvicina al suo sogno. Il film ha ottenuto un grande successo, incassando 326 milioni di dollari in tutto il mondo.

Nel cast di “The Devil Wears Prada 2” torneranno anche Stanley Tucci, Tracie Thoms e Tibor Feldman. Kenneth Branagh interpreterà il marito di Priestly, e Simone Ashley avrà un ruolo non ancora svelato. Altri attori come Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux e Pauline Chalamet si uniranno al progetto. Si è appreso che Adrian Grenier, che interpretava Nate nel primo film, non sarà presente nel sequel.