Riforme vitali per l’Italia: produttività e conti da salvare

Il Fondo Monetario Internazionale ha evidenziato le problematiche e le potenzialità dell’Italia in un contesto globale incerto. Secondo Lone Christiansen, capo missione dell’istituzione, l’economia italiana mostra resilienza, ma affronta nodi strutturali che ostacolano la crescita, come bassa produttività, carenza di professionisti qualificati e invecchiamento della popolazione.

Nel 2024, l’Italia ha chiuso con un incremento del Pil dello 0,7%, principalmente grazie agli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tuttavia, nel 2025 la crescita è prevista a solo 0,5%, ancora più bassa rispetto ad altri Paesi europei. Questo mette in evidenza la stagnazione della produttività, che ormai dura da vent’anni e riduce la competitività e gli investimenti esteri.

Per quanto riguarda i conti pubblici, il Fondo ha riconosciuto un avanzo primario nel 2024, ma ha avvertito che non basta. È necessario puntare a un avanzo del 3% del Pil entro il 2027 per stabilizzare il debito, che resta elevato, attorno al 135% del Pil.

La sfida demografica è cruciale: il calo della popolazione in età lavorativa e la necessità di aumentare la partecipazione femminile al lavoro sono temi urgenti. Anche le competenze nella forza lavoro sono sotto la media europea.

Inoltre, il Fondo ha criticato la mancanza di innovazione, rilevando che le piccole imprese sono spesso bloccate in un modello che non favorisce la crescita.

Le soluzioni proposte includono investimenti in innovazione, politiche occupazionali più inclusive e una razionalizzazione della spesa pubblica. Solo con misure coraggiose l’Italia potrà affrontare le sfide future e garantire una crescita sostenibile nel lungo termine.