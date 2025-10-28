Riforme in Argentina: il piano di Milei per la crescita economica

Le recenti elezioni di medio termine hanno offerto a Javier Milei, il leader argentino, maggiori opportunità di governare nel Congresso. Prima del voto, la sua posizione sembrava critica, con preoccupazioni per la sua strategia economica caratterizzata da drastici tagli e privatizzazioni. Tuttavia, contrariamente alle aspettative, ha ottenuto oltre il 40% dei voti.

Milei si trova a fronteggiare una crisi valutaria, con investitori timorosi del crollo del peso e scandalizzata dalla sua amministrazione. In questo contesto, ha affrontato il voto senza alleati e senza una visione chiara del futuro. L’intervento di Donald Trump, che ha garantito un prestito da 20 miliardi di dollari attraverso il Tesoro, ha contribuito a salvaguardare l’economia argentina da un possibile collasso.

Ora, con il sostegno della popolazione e un aumento dei seggi per il suo partito in Congresso, Milei ha la possibilità di far approvare le sue riforme. Secondo esperti consultati dall’Atlantic Council, il sostegno degli Stati Uniti ha avuto un ruolo chiave nella sua vittoria. Nei prossimi giorni, i mercati potrebbero reagire favorevolmente all’Argentina, stabilizzando il tasso di cambio e favorendo l’accumulo di riserve valutarie.

Le riforme previste includono un programma di deregolamentazione ambizioso, modifiche fiscali e interventi nel settore del lavoro. Questi cambiamenti mirano a garantire risultati concreti in termini di crescita e occupazione. Per Milei, l’assenza di ostacoli legislativi rappresenta una finestra di opportunità per realizzare trasformazioni strutturali nell’economia, proseguendo così un percorso di riforme che potrebbe renderlo favorito per una possibile rielezione.