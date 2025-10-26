Riforme fiscali globali: sfide e opportunità nel 2024

Il rapporto annuale dell’Ocse, “Tax Policy Reforms 2025”, fornisce una panoramica delle riforme fiscali introdotte in 86 Paesi a partire dal 2024. Questo studio esamina come tali riforme si integrino nei contesti economici e di bilancio, evidenziando le risposte dei governi alle sfide economiche e sociali.

Dopo anni di sostegno fiscale straordinario, nel 2024 i Paesi hanno progressivamente abbandonato queste misure, passando a politiche con aumenti selettivi delle aliquote e interventi mirati. La necessità di ridurre l’indebitamento e affrontare nuove spese, come la transizione ecologica e l’invecchiamento demografico, ha portato le economie a cercare nuove fonti di entrate.

Le strategie fiscali sono state varie. Alcuni stati hanno aumentato imposte dirette e indirette, mentre altri hanno introdotto tasse straordinarie sugli extraprofitti per settori specifici. Le riforme sui redditi e contributi sociali hanno cercato di bilanciare l’aumento delle entrate con il supporto ai nuclei vulnerabili, innalzando le aliquote sui redditi elevati.

Nel settore delle imprese, dopo anni di riduzione delle aliquote, un numero crescente di Paesi ha iniziato ad aumentarle, mantenendo incentivi per la ricerca e tecnologie pulite. Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, sebbene siano rimaste riduzioni per beni essenziali, l’approccio verso queste agevolazioni è divenuto più selettivo.

Nel 2024 si è assistito a un ripristino delle accise sui carburanti e a un aumento delle imposte sulle emissioni di CO₂, promuovendo una transizione economica verso la sostenibilità. Nel campo della fiscalità immobiliare, si sono adottati interventi per alleggerire il carico fiscale sulle famiglie, bilanciando l’accessibilità delle abitazioni con la giustizia distributiva.

Il panorama fiscale descritto dall’Ocse evidenzia una trasformazione profonda, con governi che mirano a garantire la sostenibilità dei conti pubblici e a rispondere alle transizioni economiche e sociali in un contesto globale complesso.