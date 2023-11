Riforme e manovra, tornano gli “Appunti di Giorgia”: appello agli italiani sul premierato

– Nuovo appuntamento con gli “Appunti di Giorgia“. Questa volta la presidente del Consiglio si è focalizzata su manovra e riforme. Giorgia Meloni ha spiegato il pacchetto di riforme, ancora una volta in una location ufficiale, Palazzo Chigi, ma con un taglio non troppo formale: in piedi, nella ‘galleria dei presidenti’, lo spazio antistante la Sala Verde di Palazzo Chigi che vede appunto la foto dei precedenti presidenti del Consiglio.

Dopo aver parlato lì di riforme, Meloni si è spostata nella Sala Verde che solitamente viene usata per gli incontri con sindacati e parti sociali, per esempio, per parlare invece della manovra.

Molto atteso l’annuncio del prossimo G7 a presidenza italiana, che si terrà il prossimo 13 e 15 giugno in Puglia, più precisamente in Valle d’Itria. Durante la mezzora di diretta la presidente del Consiglio ha anche parlato dell’accordo con l’Albania, sottolineando come “preveda che Tirana dia all’Italia le aree dove realizzare due strutture. Una sarà un centro di prima accoglienza al porto, e nell’area più interna ci sarà una seconda struttura sul modello dei Cpr. Si tratta di un accordo molto innovativo”, ha dichiarato Meloni.

La presidente del Consiglio ha infine rivolto un appello agli italiani in merito al percorso di riforme costituzionali che il governo intende promuovere. “Questa riforma non serve a qualcuno ma a tutti, e lo sanno anche quelli che per calcolo politico la stanno osteggiando, senza però offrire argomenti seri, perché certo non possono dire la verità. Che si sono cioè abituati a governare perdendo le elezioni che vogliono continuare a fare così anche in futuro. Voi cosa volete fare, volete contare e decidere o stare a guardare mentre i partiti decidono per voi? Questa è la domanda che faremo se sarà necessario e quando sarà necessario”, ha chiesto. “Noi abbiamo fatto quello che dovevamo. Ora sta al Parlamento e agli italiani“, ha aggiunto.