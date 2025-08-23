Riforme del governo Meloni: cittadini in piazza per la sicurezza

Numerosi cittadini hanno partecipato a un incontro per discutere le riforme del governo di Giorgia Meloni, mirate a rendere il sistema giudiziario più efficiente e a garantire maggiore sicurezza.

Il Coordinamento cittadino ha commentato: “La risposta dei reggini è stata straordinaria. C’è consapevolezza dell’importanza delle riforme in corso e forte sostegno al nostro governo, che pone al centro i temi della legalità e della sicurezza. Fratelli d’Italia prosegue il suo impegno tra la gente, ascoltando suggerimenti utili per rafforzare il nostro operato”.

Il gazebo allestito ha rappresentato un’opportunità per il dialogo e la partecipazione dei cittadini, evidenziando la vicinanza di Fratelli d’Italia alla comunità e il suo radicamento sul territorio.