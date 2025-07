Riformare il Parlamento: verso una democrazia autentica

In Italia, il dibattito sulla composizione del Parlamento è tornato a infiammarsi, con particolare attenzione ai meccanismi di nomina dei deputati e senatori. L’attuale sistema, caratterizzato da liste bloccate, alimenta preoccupazioni circa la qualità democratica dell’istituzione.

Con il recente taglio dei parlamentari, il rischio di una forma di oligarchia si è accentuato. I membri del Parlamento, infatti, sono in gran parte scelti dai partiti, il che riduce la possibilità di rappresentanza diretta delle istanze popolari. La dipendenza dai vertici partitici costringe i parlamentari a mantenere la linea del loro gruppo, anche in situazioni in cui potrebbero non trovare d’accordo con le scelte politiche adottate.

Inoltre, il sistema di voto crea una sorta di “voto liquido”, dove il rappresentante non è in grado di calcolare il proprio impatto elettorale sul territorio. Questo approccio limita ulteriormente la responsabilità verso gli elettori e la trasparenza riguardo ai consensi ottenuti. Nonostante la Corte Costituzionale abbia già dichiarato incostituzionali i listini bloccati introdotti dalla legge Porcellum, il problema permane.

Recentemente, il premier Giorgia Meloni ha espresso il suo favore per la revisione del sistema elettorale, suggerendo che l’abolizione dei listini bloccati potrebbe rappresentare una soluzione. La necessità di una legge elettorale nuova potrebbe favorire un ritorno alla partecipazione attiva degli elettori e ripristinare un legame diretto tra cittadini e candidati. Tuttavia, il timore è che, al cambio di maggioranza, il sistema problematica possa essere ripristinato. Alcuni sostengono che inserire in Costituzione l’impossibilità di tali sistemi elettorali possa garantire una maggiore stabilità democratica.