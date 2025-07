Riforma urbanistica: rischi e prospettive per il futuro italiano

L’urbanistica in Italia è ancorata a normative storiche, con la legge n. 1150 del 1942 come riferimento principale. Nonostante numerosi interventi legislativi e modifiche da parte della Corte costituzionale, i principi fondamentali non sono mai stati riformati in modo sostanziale. Recentemente, il provvedimento “Salva Milano” ha tentato di rimuovere ostacoli normativi alla continuazione dei lavori, in risposta a numerosi cantieri aperti nella città.

La ricerca di riforme organiche ha visto diversi tentativi falliti nel corso degli anni, compreso un significativo progetto del ministro Fiorentino Sullo negli anni ’60, che voleva modernizzare la legislazione allora vigente. Tuttavia, il tentativo di riforma venne bloccato da resistenze politiche e prese di posizione pubbliche.

Nel contesto di una continua necessità di legalizzare situazioni problematiche, l’Italia ha visto l’adozione di condoni edilizi e successivi bonus fiscali volti a stimolare il settore edilizio. Questi incentivi, mentre apparivano come un supporto alla crescita, hanno contribuito a disordinare ulteriormente il panorama urbanistico. I vari bonus, dal “super bonus” del 110% a quelli per ristrutturazioni e miglioramenti energetici, hanno avuto ripercussioni significative sul mercato immobiliare.

L’urbanistica non è solo una questione di edilizia, ma ha un impatto profondo sull’economia nazionale. La valorizzazione immobiliare attraverso interventi di riqualificazione può accrescere il valore patrimoniale delle famiglie, ma al contempo incide sulla domanda, aumentando i prezzi delle abitazioni. Il recente incremento degli investimenti stranieri e la costruzione di grattacieli a Milano hanno modificato in modo drammatico il panorama urbano, senza un adeguato piano regolatore a supporto di tali trasformazioni.

Il rispetto dei vincoli normativi, in particolare quello sull’altezza degli edifici e sul volume edificato, sembra essere stato ignorato, portando a una situazione critica che potrebbe avere conseguenze a lungo termine sul tessuto urbano e sociale della città.