Riforma Scolastica in Ticino: Vacanze Estive e Nuove Proposte

In Ticino, il dibattito sul calendario scolastico è tornato attuale, richiamando una riforma storica del 1977 che abolì le lezioni il sabato mattina, dando inizio a un weekend di due giorni. Da allora, il piano annuale, con dieci settimane di pausa estiva, risale a circa cinquant’anni fa, quando le scuole chiudevano il 15 giugno per riaprire il 15 settembre. Durante la prima metà del ‘900, le ferie scolastiche si adattavano ai cicli agricoli.

Recentemente, la mozione di Matteo Buzzi, deputato dei Verdi, ha proposto di ridurre le vacanze estive di una o due settimane e di introdurre una settimana di vacanze aggiuntive in autunno o un prolungamento delle vacanze pasquali. Questa proposta mira a facilitare la pianificazione per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, in considerazione dei costi e delle difficoltà nella gestione dei figli durante l’estate.

Critiche alla mozione provengono da diverse fonti. Ilario Lodi di Pro Juventute sottolinea il valore educativo delle vacanze estive, evidenziando le opportunità di crescita e socializzazione che offrono. Inoltre, Maddalena Ermotti-Lepori esprime preoccupazioni sulla dimenticanza degli apprendimenti durante lunghe pause estive e suggerisce un’alternanza più equilibrata delle ferie.

Entrambi gli interlocutori si oppongono all’introduzione di “giorni jolly” nell’anno scolastico, sottolineando che tali assenze potrebbero compromettere l’efficacia dell’insegnamento e il rispetto dell’istituzione scolastica. Il dibattito continua, riflettendo il conflitto tra esigenze familiari e le necessità educative dei ragazzi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rsi.ch