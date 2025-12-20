Riforma sanitaria in Italia

L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha presentato il quadro dell’attività durante la “Giornata della trasparenza” all’Auditorium della Banca del Piceno a Centobuchi. Il direttore generale Antonello Maraldo ha illustrato le politiche del personale, tra cui la riconversione di 40 posti amministrativi vacanti in 20 assunzioni sanitarie, di cui 12 infermieri e 8 operatori sociosanitari.

Il piano prevede l’inserimento di decine di dipendenti, tra infermieri, operatori sociosanitari, medici e assistenti sociali, in parallelo con l’apertura delle strutture finanziate dal Pnrr, come l’ospedale di comunità che dovrà essere operativo entro giugno.

Tuttavia, emergono criticità legate all’organizzazione interna, come l’assenteismo, con tassi troppo elevati in alcune categorie professionali. Il direttore generale Maraldo ha richiamato l’attenzione sui dati dell’assenteismo, sottolineando la necessità di interventi per ristabilire equilibri.

L’attività sanitaria complessiva dell’Ast registra un incremento costante, con un aumento di qualche migliaio di prestazioni dal 2023. Tuttavia, il problema delle liste d’attesa persiste, con circa 4mila appuntamenti andati persi a causa della mancata disdetta. Inoltre, circa il 20% delle prestazioni è destinato a pazienti non residenti, spesso provenienti dall’Abruzzo.