Riforma sanità, nuovi ospedali

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha affrontato i nodi più critici del Servizio sanitario nazionale in un’intervista, toccando argomenti come la riorganizzazione della rete ospedaliera, la mobilità sanitaria e la gestione delle liste d’attesa. Il ministro ha respinto le preoccupazioni sulla possibile chiusura dei piccoli ospedali, spiegando che la legge delega per la riforma degli ospedali prevede strutture di eccellenza per garantire qualità e sicurezza dell’assistenza.

La riforma punta a evitare la mobilità sanitaria, i cosiddetti “viaggi della speranza”, e a garantire cure di alta complessità e interventi di routine senza dover spostarsi da casa. Il ministro descrive la filosofia del nuovo impianto normativo come un intervento di ampio respiro, con più strutture di eccellenza su tutto il territorio nazionale e potenziamento della rete di emergenza-urgenza.

Sulla questione delle liste d’attesa, Schillaci rivendica l’attivazione della piattaforma nazionale di monitoraggio, che mostra trend di miglioramento. Tuttavia, denuncia casi di alterazione dei dati e richiama le Regioni al massimo rigore. Il ministro sottolinea che la gestione delle agende di prenotazione e il controllo dell’attività privata nelle strutture pubbliche spettano ai direttori generali dei centri, nominati dalle Regioni, e che il Ministero non ha alcun potere di intervento sui manager delle aziende sanitarie.

Infine, Schillaci lega la riorganizzazione ospedaliera alla riduzione dei tempi d’attesa, sottolineando che la riforma contribuirà a rendere più efficiente la gestione delle liste di attesa attraverso case di comunità, assistenza domiciliare e sanità digitale.