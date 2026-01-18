14.8 C
Roma
domenica – 18 Gennaio 2026
Viaggi

Riforma sanità, nuovi ospedali

Da stranotizie
Riforma sanità, nuovi ospedali

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha affrontato i nodi più critici del Servizio sanitario nazionale in un’intervista, toccando argomenti come la riorganizzazione della rete ospedaliera, la mobilità sanitaria e la gestione delle liste d’attesa. Il ministro ha respinto le preoccupazioni sulla possibile chiusura dei piccoli ospedali, spiegando che la legge delega per la riforma degli ospedali prevede strutture di eccellenza per garantire qualità e sicurezza dell’assistenza.

La riforma punta a evitare la mobilità sanitaria, i cosiddetti “viaggi della speranza”, e a garantire cure di alta complessità e interventi di routine senza dover spostarsi da casa. Il ministro descrive la filosofia del nuovo impianto normativo come un intervento di ampio respiro, con più strutture di eccellenza su tutto il territorio nazionale e potenziamento della rete di emergenza-urgenza.

Sulla questione delle liste d’attesa, Schillaci rivendica l’attivazione della piattaforma nazionale di monitoraggio, che mostra trend di miglioramento. Tuttavia, denuncia casi di alterazione dei dati e richiama le Regioni al massimo rigore. Il ministro sottolinea che la gestione delle agende di prenotazione e il controllo dell’attività privata nelle strutture pubbliche spettano ai direttori generali dei centri, nominati dalle Regioni, e che il Ministero non ha alcun potere di intervento sui manager delle aziende sanitarie.

Infine, Schillaci lega la riorganizzazione ospedaliera alla riduzione dei tempi d’attesa, sottolineando che la riforma contribuirà a rendere più efficiente la gestione delle liste di attesa attraverso case di comunità, assistenza domiciliare e sanità digitale.

Articolo precedente
La cucina vegetale a Cesena
ARTICOLI CORRELATI
Viaggi

Viaggi low cost

Viaggi

Turismo a Genova

Viaggi

Mete italiane imperdibili

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.