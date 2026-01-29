Riforma Pubblica amministrazione

La Camera ha dato il via libera al disegno di legge sulla valutazione della performance e lo sviluppo di carriera nella Pubblica amministrazione, presentato dal ministro Paolo Zangrillo. Il provvedimento è stato descritto come una svolta storica verso il merito, l’efficienza e la modernizzazione.

L’obiettivo è superare la logica burocratica per approdare a una PA orientata ai risultati e ai bisogni di cittadini e imprese. Il nuovo impianto rivede il sistema di misurazione della performance, lega la retribuzione ai risultati e limita al 30% i punteggi apicali per evitare promozioni “a pioggia”. Il disegno di legge introduce anche nuovi percorsi di carriera, aprendo canali riservati per l’accesso alla dirigenza e promettendo valorizzazione del talento interno.

Per garantire trasparenza, si prevede una Commissione indipendente di sette membri, sorteggiati, con esperti esterni e dirigenti di altre amministrazioni, oltre a un Albo nazionale di valutatori. Il sistema di selezione prevede valutazioni attitudinali, prove scritte e orali, relazioni dei superiori, indicatori di leadership e osservazioni pluriennali. Gli incarichi dirigenziali avranno durata triennale, rinnovabili una sola volta, e l’inserimento nei ruoli avverrà solo dopo anni di valutazioni positive. Resta la domanda su chi controllerà davvero i controllori e se le regole saranno sufficienti a prevenire il malaffare e l’irresponsabilità.