9.7 C
Roma
giovedì – 29 Gennaio 2026
Politica

Riforma Pubblica amministrazione

Da stranotizie
Riforma Pubblica amministrazione

La Camera ha dato il via libera al disegno di legge sulla valutazione della performance e lo sviluppo di carriera nella Pubblica amministrazione, presentato dal ministro Paolo Zangrillo. Il provvedimento è stato descritto come una svolta storica verso il merito, l’efficienza e la modernizzazione.

L’obiettivo è superare la logica burocratica per approdare a una PA orientata ai risultati e ai bisogni di cittadini e imprese. Il nuovo impianto rivede il sistema di misurazione della performance, lega la retribuzione ai risultati e limita al 30% i punteggi apicali per evitare promozioni “a pioggia”. Il disegno di legge introduce anche nuovi percorsi di carriera, aprendo canali riservati per l’accesso alla dirigenza e promettendo valorizzazione del talento interno.

Per garantire trasparenza, si prevede una Commissione indipendente di sette membri, sorteggiati, con esperti esterni e dirigenti di altre amministrazioni, oltre a un Albo nazionale di valutatori. Il sistema di selezione prevede valutazioni attitudinali, prove scritte e orali, relazioni dei superiori, indicatori di leadership e osservazioni pluriennali. Gli incarichi dirigenziali avranno durata triennale, rinnovabili una sola volta, e l’inserimento nei ruoli avverrà solo dopo anni di valutazioni positive. Resta la domanda su chi controllerà davvero i controllori e se le regole saranno sufficienti a prevenire il malaffare e l’irresponsabilità.

Articolo precedente
Mondiali Ciclocross Paesi Bassi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.