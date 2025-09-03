Riforma Province: il dibattito alla vigilia delle regionali

Ad Ancona si è tenuto il primo confronto pubblico tra i candidati alle elezioni regionali, con la partecipazione di cinque dei sei aspiranti. Presenti Francesco Acquaroli e Matteo Ricci, che si sono confrontati nuovamente dopo il primo dibattito, mentre Francesco Gerardi non era presente.

L’incontro, incentrato sul “riordino delle funzioni delle Province”, ha rivelato una diagnosi condivisa: la necessità di rivedere la riforma Delrio. I candidati hanno proposto soluzioni diverse, che vanno dall’elezione diretta dei rappresentanti provinciali all’attribuzione di nuove competenze. Gli interventi si sono svolti in ordine alfabetico, con sette minuti a disposizione per ciascuno. Tra i partecipanti si annoverano anche Claudio Bolletta, Lidia Mangani e Beatrice Marinelli, coordinati da Pasquale Gandolfi, presidente dell’Upi.

Acquaroli ha criticato duramente la riforma Delrio, evidenziando inefficienze e costi in aumento. Pur rendendosi disponibile al dialogo, ha sottolineato l’importanza di un quadro normativo nazionale per evitare confusione. Ricci ha chiesto un “nuovo patto per il riassetto istituzionale”, suggerendo di rendere operative le giunte provinciali. Ha proposto anche incentivi per le aree interne, come un contributo per i nuovi residenti.

Bolletta ha concordato sulla necessità di ampliare le competenze provinciali, avvertendo però contro la creazione di duplicati istituzionali. Mangani ha sottolineato l’importanza di ripristinare l’elezione diretta degli organi provinciali e di gestire efficacemente problematiche comuni. Infine, Marinelli ha chiesto un rafforzamento del ruolo delle Province, auspicando una maggiore responsabilità nei confronti dei cittadini, per contrastare l’astensionismo.