Riforma pensioni Italia

Per le pensioni con importi compresi tra quattro e cinque volte il trattamento minimo, la rivalutazione scende al 90%. Facendo riferimento al valore minimo, la fascia tra 2.413,61 e 3.017 euro avrà in media assegni più pesanti di 33,79 euro, pari a 1,26 punti percentuali sulla parte eccedente. Per quanto riguarda le pensioni oltre cinque volte il minimo, superiori a 3.017 euro, l’adeguamento cala invece al 75%. Di conseguenza, l’aumento si attesterà in media sui 41,39 euro, pari a un incremento di 1,05 punti percentuali.