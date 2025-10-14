Riforma pensioni in Francia: Lecornu sospende la modifica

Il primo ministro francese Sebastien Lecornu ha comunicato la sospensione della riforma delle pensioni previste per l’autunno, rispondendo parzialmente alle richieste dei Socialisti, che sono essenziali per la stabilità del governo. Lecornu ha dichiarato che presenterà al Parlamento la proposta di rinviare la riforma fino alle elezioni presidenziali. Non ci sarà, quindi, alcun incremento dell’età pensionabile fino a gennaio 2028, come richiesto dalla federazione sindacale Cfdt. Inoltre, il periodo assicurativo rimarrà fissato a 170 trimestri fino alla stessa data.

Tuttavia, Lecornu ha specificato che la sospensione non deve avvenire senza un piano solido, affermando che “sospendere per il gusto di sospendere non ha senso” e che è necessario costruire fiducia per sviluppare nuove soluzioni. Ha anche evidenziato che la sospensione avrà un costo significativo per il sistema pensionistico: 400 milioni di euro nel 2026 e 1,8 miliardi di euro nel 2027. Questa misura beneficerà 3,5 milioni di francesi, ma richiederà copertura finanziaria, anche tramite l’attuazione di misure di riduzione dei costi.

Infine, il primo ministro ha suggerito di organizzare nelle prossime settimane una conferenza sulle pensioni e il lavoro, in collaborazione con le parti sociali.