Riforma mira a garantire vera parità processuale tra accusa e difesa

La riforma della giustizia proposta dal governo mira a garantire parità processuale tra accusa e difesa tramite la separazione tra chi accusa e chi giudica. La premier Giorgia Meloni ha evidenziato che questo è un passo necessario, soprattutto in seguito all’introduzione del nuovo codice di procedura penale e alle riforme precedenti, che hanno modificato significativamente il ruolo del pubblico ministero. Durante un incontro a Palazzo Chigi con l’Unione delle camere penali, Meloni ha sottolineato che un “giusto processo” deve avvenire in condizioni di parità e davanti a un giudice terzo e imparziale, come stabilito dall’articolo 111 della Costituzione.

Francesco Petrelli, presidente dell’Unione delle camere penali italiane, ha affermato di aver percepito una chiara volontà del governo di procedere con la riforma nei tempi previsti, dopo un incontro approfondito che ha toccato vari aspetti della riforma stessa. Petrelli ha caratterizzato la riforma come fondamentale per restituire ai cittadini il giusto processo e ha sottolineato che non riguarda solo gli avvocati, ma interessa tutti riguardo a una giustizia più moderna adeguata a una democrazia liberale.

Durante la discussione, è emersa la necessità di ulteriori confronti su vari temi, compresi quelli che generano meno consenso. Petrelli ha inoltre sollevato questioni critiche come i suicidi in carcere e il sovraffollamento, evidenziando la mancanza di convergenza su tali problemi, ma affermando anche che sono stati presentati argomenti a sostegno delle proprie battaglie.