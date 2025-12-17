Riforma lavoro in Italia

L’INPS ha ricordato che il DL n. 19 ha modificato l’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296, ampliando le condizioni per accedere ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. Oltre alla regolarità contributiva e al rispetto delle leggi e dei contratti collettivi, è ora richiesta anche l’assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

È stato introdotto il comma 1175-bis, che tutela il diritto ai benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi e stabilisce limiti al recupero delle somme in caso di violazioni amministrative non regolarizzabili. L’INPS chiarisce che tali requisiti mirano a premiare le imprese virtuose e a contrastare il lavoro irregolare, garantendo una concorrenza leale.

Per benefici contributivi si intendono gli sgravi o le agevolazioni che rappresentano un’eccezione rispetto al regime contributivo ordinario. Sono invece esclusi da questa nozione i regimi di sotto-contribuzione strutturale, che costituiscono la regola per interi settori, territori o tipologie contrattuali.

La fruizione dei benefici contributivi è subordinata all’applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per benefici normativi si intendono le agevolazioni di natura patrimoniale diverse da quelle previdenziali, ma comunque connesse al lavoro e alla legislazione sociale.

L’INPS ribadisce che resta centrale il possesso del DURC, un esito negativo comporta il recupero dei benefici per tutti i lavoratori e per tutti i periodi di irregolarità. Tuttavia, in caso di violazioni diverse dal DURC, il recupero dei benefici è limitato ai soli lavoratori interessati dalla violazione e al relativo periodo.

La verifica dell’assenza delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale avviene tramite il Portale Nazionale del Sommerso. Fino al completamento dell’interoperabilità tra i sistemi e alla definizione della relativa procedura, continua ad applicarsi il regime transitorio, il datore di lavoro deve autocertificare all’Ispettorato territoriale del lavoro di non aver commesso le violazioni che impediscono il rilascio del DURC.

È previsto l’aggiornamento della procedura “VerbaliWeb”, che consentirà di distinguere, nei verbali di accertamento, il recupero dei benefici normativi e contributivi in base alla tipologia di violazioni regolarizzabili. Con l’introduzione del comma 1175-bis, è previsto un regime di mitigazione del recupero dei benefici, se il datore di lavoro regolarizza integralmente gli obblighi contributivi e assicurativi e le violazioni accertate, i benefici già fruiti non vengono recuperati.

La norma interviene anche sull’art. 116 della Legge n. 388, riducendo le sanzioni civili del 50 per cento a fronte del pagamento dei contributi in unica soluzione o in modalità rateale. Per le violazioni amministrative non regolarizzabili, il recupero dei benefici è comunque limitato, con un tetto massimo pari al doppio dell’importo della sanzione contestata.

La conservazione dei benefici è subordinata al pagamento integrale dei contributi entro trenta giorni dalla notifica del verbale o alla presentazione di una domanda di rateazione con pagamento regolare delle rate e delle sanzioni dovute. In caso di mancato pagamento, revoca della rateazione o pagamento parziale, si procede al recupero integrale dei benefici. La disciplina mira a favorire la regolarizzazione e a prevenire effetti sproporzionati, evitando che violazioni di modesta entità comportino la perdita totale dei benefici.