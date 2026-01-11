Riforma Isee in Italia

Con l’approvazione della Legge di Bilancio, il sistema dell’Isee si conferma lo strumento fondamentale per garantire l’equità sociale e l’accesso alle prestazioni assistenziali nel nostro Paese. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente definisce il diritto a una vasta gamma di sostegni, dai sussidi per l’affitto alle borse di studio, fino alle tariffe agevolate sui servizi pubblici essenziali.

Le novità più rilevanti riguardano la valorizzazione dell’abitazione di residenza, che viene ora esclusa dal calcolo del patrimonio fino a un valore catastale di 91.500 euro, con un ulteriore incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Inoltre, è stata potenziata la scala di equivalenza, abbassando di fatto l’indicatore per le famiglie con più figli.

Vengono inoltre ampliati gli elementi che concorrono alla determinazione dell’Isee, includendo criptovalute e rimesse dall’estero tra le attività finanziarie da dichiarare nel modello. La Cisl Parma e Piacenza ha esaminato i dati Inps in attesa che vengano consolidati i numeri relativi al 2025, mostrando chiaramente quanto questa certificazione sia vitale per una vasta fascia di popolazione.

Nella Provincia di Piacenza, si contano oltre 38mila nuclei familiari con un valore Isee medio che si attesta a 18.131 euro. Mario Mastrorilli, responsabile del Caf Cisl Parma e Piacenza, ha sottolineato il valore sociale di una corretta attestazione, evidenziando come per migliaia di famiglie piacentine anche una piccola variazione nei parametri di calcolo possa determinare la possibilità di ricevere un sostegno concreto o di accedere a servizi scolastici e sanitari a costi sostenibili.

La riforma mira a fotografare con maggiore precisione le fragilità e le necessità dei cittadini, garantendo che le risorse pubbliche siano destinate a chi vive una condizione economica realmente meritevole di supporto. Il Caf Cisl mette a disposizione i propri esperti per assistere i cittadini in questa delicata fase di rinnovo e per fornire consulenza professionale sulla corretta compilazione delle pratiche.