Lo scoppio della guerra in Ucraina ha rivoluzionato i lavori parlamentari nella settimana dal 14 al 19 marzo: la Camera, infatti, sarà già impegnata nella conversione del DL Ucraina. Tra gli altri temi in discussione a Montecitorio la legge per il riconoscimento delle peculiarità delle piccole isole e la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. Al Senato entra nel vivo la discussione del Decreto Sostegni Ter che prevede anche importanti misure in tema di sanità.

Commissione Affari sociali

Calendario fitto nella commissione presieduta da Marialucia Lorefice. Si parte con le audizioni dell’indagine conoscitiva in materia di “distribuzione diretta” dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di “distribuzione per conto” per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Interverranno rappresentanti di Egualia-Industrie farmaci accessibili, Associazione distributori farmaceutici (ADF), (SUNIFAR).

Altro ciclo di audizioni riguarderà la Sindacato unitario dei farmacisti rurali Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Interverranno Francesca Tosolini, direttore generale dell’IRCCS “Centro di riferimento Oncologico” di Aviano, Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, Nicola Normanno, direttore scientifico ad interim dell’Istituto nazionale tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli, Anna Teresa Formisano, responsabile rapporti istituzionali della Fondazione IRCCS Santa Lucia di Roma.

Continua l’esame della proposta di legge per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza e sulle disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. Si avvia alla conclusione l’iter della proposta di legge sulla trasparenza in sanità, primo firmatario l’ex M5S Massimo Baroni.

Commissione Sanità

Nella commissione presieduta da Annamaria Parente entra nel vivo l’esame del disegno di legge sul contrasto della peste suina: martedì 18 marzo scadono i termini per presentare gli emendamenti.

In sede consultiva, si attendono i pareri sul Ddl Concorrenza e sulla Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, sull’inserimento di infermieri e OSS tra le categorie usuranti e sulla tutela dei lavoratori dalle maculopatie.