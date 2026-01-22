Riforma infermieri in Italia

Il percorso di cura per un paziente cronico può essere complicato e lento, con molteplici passaggi burocratici che possono rallentare il processo. Ad esempio, una medicazione si può fermare a causa della mancanza di una ricetta, richiedendo una visita, una firma e un altro passaggio in ambulatorio. Questo problema ha portato a una riforma delle lauree infermieristiche, che prevede nuovi percorsi specializzanti e la possibilità per gli infermieri di prescrivere presidi e ausili assistenziali, come materiali per le medicazioni, dispositivi per le stomie e l’incontinenza, e strumenti per prevenire le piaghe da decubito.

La proposta introduce tre corsi di studio magistrali della durata di due anni, che si concentreranno su cure primarie e sanità pubblica, pediatriche e neonatali, e intensive e dell’emergenza. Silvia Mambelli, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, sostiene che questo percorso formativo adeguato alla realtà segnerebbe un cambiamento epocale, in quanto l’aumento dell’aspettativa di vita ha fatto crescere le patologie croniche e il numero di persone anziane e sole, con necessità sempre più orientate all’ambito infermieristico.

Questa organizzazione è già realtà in diversi paesi anglosassoni, come l’Inghilterra, dove gli infermieri possono prescrivere anche alcuni farmaci. La presidente Mambelli sottolinea che si può trovare una risposta più snella e completa ai bisogni con quello che già c’è dal punto di vista organizzativo, e che la collaborazione tra dottori e infermieri è fondamentale. Anche Michele Gaudio, presidente dell’Ordine dei Medici, sostiene che la riforma è una valorizzazione di una categoria di operatori diventata imprescindibile, ma solleva delle preoccupazioni in merito al riconoscimento economico per queste competenze e al perimetro di ausili e presìdi prescrivibili dagli infermieri.