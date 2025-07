Riforma giustizia: il Senato approva, ma la battaglia continua

L’iter legislativo sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri ha fatto un passo significativo al Senato, dove una proposta di revisione costituzionale è stata approvata in seconda lettura con 106 voti favorevoli, 61 contrari e 11 astensioni. La riforma, attesa da decenni, prevede la creazione di un’alta corte di valutazione per giudici e pm, un doppio Consiglio Superiore della Magistraura (Csm) e meccanismi di estrazione a sorte per i suoi membri. Se non dovesse raggiungere il due terzi, la questione sarà sottoposta a referendum.

Le reazioni sono state contrastanti: a destra, Giorgia Meloni ha dichiarato che si tratta di un passo importante verso una giustizia più equa, mentre il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha festeggiato il traguardo accompagnato da un flash mob del suo partito. In opposizione, i partiti di sinistra hanno manifestato il loro dissenso, esponendo cartelli con le immagini di Falcone e Borsellino e criticando la riforma come una minaccia per l’indipendenza della magistratura.

All’interno del dibattito, il leader di Azione, Carlo Calenda, ha sostenuto la riforma come parte del suo programma, sebbene Matteo Renzi abbia deciso di astenersi, esprimendo preoccupazioni riguardo alla governabilità della giustizia. La discussione al Senato è stata caratterizzata da un’atmosfera fiacca, con la presenza limitata di esponenti di governo e partito, mentre la maggioranza ha cercato di mantenere alta la bandiera della giustizia.

Nei prossimi mesi, si preannuncia una campagna referendaria intensa, con le opposizioni pronte a combattere contro quella che considerano una manovra per ridurre l’autonomia della magistratura. L’Associazione Nazionale Magistrati ha già avvertito della necessità di difendere l’indipendenza del potere giudiziario.

Il dibattito, nonostante la sua importanza, ha mostrato segni di una certa apatia, il che lascia spazio a interrogativi sulla mobilitazione futura in vista del referendum programmato per la primavera del 2026.