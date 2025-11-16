Riforma fiscale in Italia: pressing su Iva e beni alimentari

Il tema dell’aliquota IVA è tornato al centro del dibattito politico, rappresentando una delle questioni irrisolte nella riforma fiscale. Attualmente, l’adeguamento dell’aliquota è fermo, non solo sotto il governo attuale, ma anche sotto le amministrazioni precedenti. Nonostante ciò, il Parlamento continua a mobilitarsi, e con la legge di Bilancio per il 2026 si stanno presentando numerosi emendamenti riguardanti modifiche alle aliquote e ai regimi di esenzione.

Tra le proposte avanzate dai senatori, spiccano quelle relative ai beni alimentari. Raffaella Paita di Italia Viva ha suggerito una riduzione dell’aliquota al 4% per le carni suine fresche e i prodotti di salumeria, una modifica che potrebbe costare circa 900 milioni alle casse statali. Anche le ostriche vengono riproposte come merce su cui applicare l’aliquota agevolata al 10%, in un emendamento presentato da Claudio Lotito di Forza Italia.

Dal Movimento Cinque Stelle, Mario Turco ha presentato una proposta ambiziosa: azzerare l’IVA su diversi beni di prima necessità, come pasta, pane, latte e frutta. Tuttavia, questa proposta comporterebbe un esborso stimato di 1,5 miliardi, difficilmente sostenibile secondo le attuali finanze pubbliche.

Infine, Tino Magni di Alleanza Verdi e Sinistra ha chiesto di applicare l’aliquota ridotta del 4% anche ai prodotti biologici certificati, con una stima dei costi di 1,35 miliardi. Le proposte continuano ad affluire, tra cui quella di Lotito di una riduzione dell’aliquota al 10% per arredi ricondizionati, che potrebbe costare circa 40 milioni.