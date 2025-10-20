Riforma fiscale in Italia: impatti su crescita e ceto medio

Il recente bilancio presenta alcune voci controverse, tra cui il trasferimento di fondi PNRR – la cui approvazione da parte dell’Europa è incerta – e un prelievo su banche e assicurazioni, attualmente privo di un accordo definitivo. Inoltre, i ministeri subiranno tagli nella spesa. Queste tre categorie incidono più della metà sul totale, mentre si prevede un incremento delle entrate fiscali di 8 miliardi. Non si accenna, per ora, agli investimenti sulla difesa, che potrebbero seguire una via autonomamente approvata dall’Europa. Il ministro della Difesa sottolinea l’urgenza della questione, evidenziando la mancanza di preparazione in caso di conflitto.

La situazione politica appare precaria e le discussioni all’interno della maggioranza sono poco costruttive. Sono riemerse proposte populiste, come la tassa su banche e assicurazioni, ma la definizione di “extraprofitti” è controversa tra gli economisti. Anche il tema del ceto medio e dei salari è tornato d’attualità, sebbene le misure adottate siano insufficienti: si prevede una riduzione dell’aliquota per i redditi da 28.000 a 50.000 euro, ma i benefici concreti sono minimi e non stimoleranno i consumi.

In merito alla sanità, i fondi disponibili sembrano già contabilizzati e non affrontano direttamente il tema della crescita economica. La produzione industriale è in declino e Confindustria ha già espresso preoccupazione. La legge di bilancio potrebbe portare a una lievissima uscita dalla procedura di infrazione, ma è necessaria una politica economica più incisiva. La stabilità vantata dal governo è positiva, ma occorre maggiore competenza da parte dei ministri per affrontare il tema cruciale della crescita, prevista stagnante nei prossimi anni.