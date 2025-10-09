Riforma fiscale e manovre economiche: cosa cambia in Italia

Il governo sta perfezionando il testo della legge di bilancio, che sarà presentata nel Consiglio dei Ministri. Durante il recente incontro tra le forze di maggioranza, sono state individuate le priorità: riduzione dell’Irpef per i redditi fino a 50 mila euro dal 35% al 33%, un pacchetto di misure per le famiglie che include bonus per i libri e sgravi fiscali per i nuclei con almeno due figli, oltre a iniziative legate al lavoro.

Si prevede anche una nuova versione della rottamazione, denominata “light”, con un arco di nove anni e 108 rate, destinata a un numero limitato di contribuenti. Inoltre, si preannuncia un aumento graduale delle spese per la difesa, mentre il governo presenterà le linee guida ai sindacati. La manovra ha un importo iniziale di 16 miliardi, ma a causa dell’incertezza geopolitica, il governo mantiene un approccio cauto nella gestione dei conti pubblici.

Per finanziare la legge di bilancio, si prevede un nuovo contributo da parte delle banche. Il Centro studi di Unimpresa stima una tassa sugli extraprofitti bancari che potrebbe generare un gettito di 2,5-3 miliardi. Questo suggerisce la necessità di un dialogo tra il governo e le banche nelle prossime settimane.

Nel frattempo, Camera e Senato hanno approvato il Documento di programmazione finanziaria pubblica, aggiornando le stime dei conti. Tra le misure proposte ci sono iniziative fiscali a supporto dei redditi, della genitorialità e della spesa sanitaria, ma le opposizioni hanno espresso critiche.

Al Senato, un documento firmato da diversi partiti mette in evidenza l’aumento delle spese per la difesa, prevista a circa 23 miliardi in più. Sul fronte previdenziale, si considerano vari interventi, tra cui il blocco dell’adeguamento per chi ha già 64 anni, e per il pacchetto famiglia si stima un investimento di circa un miliardo. Tra le misure è previsto anche un bonus per i libri scolastici e proroghe sulle detrazioni per la prima casa, oltre a maggiori fondi per il Servizio sanitario nazionale.