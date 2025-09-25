Riforma Fincalabra: Nuove Opportunità per l’Economia Calabrese

Democrazia Sovrana Popolare propone un progetto innovativo per stimolare l’occupazione e rilanciare l’economia calabrese. Francesco Toscano, candidato alla presidenza della Regione Calabria, afferma che il piano riguarda una riforma di Fincalabra, l’istituzione finanziaria regionale che deve finalmente rispondere alle reali esigenze del territorio piuttosto che seguire linee guida imposte dall’alto. Questa riforma punta a mettere i cittadini al centro e a ridurre il peso della burocrazia.

Il nuovo approccio prevede che Fincalabra non sia più solo un ente che distribuisce bandi e contributi, ma diventi un’agenzia di sviluppo pubblico con tre obiettivi principali: offrire credito agevolato e garanzie a imprese, cooperative e start-up; potenziare le partecipazioni strategiche esistenti, come aeroporti e Terme Sibarite, e anche settori emergenti come l’energia e l’agroalimentare; promuovere l’innovazione attraverso una piattaforma digitale chiara e accessibile per bandi e incentivi.

Toscano sottolinea che l’obiettivo è che ogni euro destinato rimanga in Calabria e venga utilizzato per creare lavoro e diritti per i residenti. Fa inoltre notare la differenza tra il suo progetto di sviluppo sostenibile e soluzioni temporanee come il Reddito di dignità e i bonus per le aree interne.

Infine, Toscano critica i suoi avversari, Occhiuto e Tridico, accusandoli di concentrarsi su contenuti superficiali sui social media anziché presentare proposte concrete. Secondo lui, i calabresi cercano occupazione e un futuro migliore.