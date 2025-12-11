Riforma farmaceutica UE

I co-legislatori europei hanno raggiunto un accordo provvisorio per ristrutturare il quadro di politica farmaceutica dell’Unione Europea, con l’obiettivo di aumentare la competitività, l’innovazione e la sicurezza dell’approvvigionamento. L’accordo si concentra su diversi aspetti, tra cui la promozione dell’innovazione e l’aumento dell’accesso ai prodotti medicinali, la lotta contro la resistenza agli antimicrobici e l’ottimizzazione della struttura dell’Agenzia Europea dei Medicinali.

I negoziatori hanno concordato un periodo regolatorio di protezione dei dati di otto anni, con un anno aggiuntivo di protezione di mercato, per supportare l’innovazione. Le aziende farmaceutiche potranno beneficiare di periodi aggiuntivi di protezione sul mercato se il prodotto risponde a un bisogno medico non soddisfatto o se contiene una nuova sostanza attiva. L’accordo prevede anche un tetto massimo di undici anni per il periodo di protezione regolamentare combinata.

Per combattere la resistenza antimicrobica, l’accordo introduce un “voucher di esclusività dati trasferibile” per antimicrobici prioritari, concedendo il diritto a 12 mesi aggiuntivi di protezione dei dati. Le aziende che richiedono l’autorizzazione alla messa in commercio degli antimicrobici dovranno fornire un “piano di gestione antimicrobica” e includere una valutazione del rischio di resistenza agli antimicrobici.

L’accordo mira anche a semplificare il funzionamento interno dell’Agenzia Europea dei Farmaci, permettendole di trattare le richieste di autorizzazione al mercato più rapidamente. Le domande di autorizzazione alla commercializzazione saranno inviate elettronicamente in un formato comune e l’autorizzazione alla commercializzazione di un prodotto medicinale sarà valida di default per un periodo illimitato.

Infine, l’accordo prevede misure per garantire la disponibilità dei farmaci, come la creazione di piani di prevenzione della carenza per i prodotti medicinali soggetti a prescrizione e la monitorazione delle carenze a livello nazionale e UE. Le aziende che detengono autorizzazioni alla commercializzazione dovranno mettere in atto e aggiornare piani di prevenzione della carenza e l’EMA istituirà un elenco delle carenze critiche nell’UE.