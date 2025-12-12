Riforma farmaceutica UE

Un’intesa raggiunta a Bruxelles tra Consiglio e Parlamento sulla riforma della legislazione farmaceutica europea sta facendo discutere. La riforma, proposta dalla Commissione, rivede le norme attuali che hanno più di 20 anni e mira a stimolare l’innovazione e gli investimenti nel settore farmaceutico, garantendo che i farmaci siano sicuri, efficaci e disponibili in tutta Europa.

Secondo Olivér Várhelyi, commissario per la salute e il benessere degli animali, la riforma aumenterà la competitività, accelererà l’innovazione e migliorerà la resilienza dei sistemi sanitari, garantendo che farmaci sicuri ed efficaci siano disponibili per tutti i pazienti dell’UE.

La nuova legislazione rivede il modo in cui i farmaci sono sviluppati, autorizzati e messi a disposizione dei pazienti in tutta l’UE. Un tema chiave della riforma è la durata della tutela dei dati sulle sperimentazioni presentati alle autorità regolatorie dal produttore di un nuovo principio attivo. Gli organi dell’Unione Europea si sono accordati affinché il periodo di protezione dei dati resti di otto anni, durante i quali le aziende che mettono un nuovo medicinale sul mercato dispongono di diritti esclusivi sui dati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche.

In caso di medicinali innovativi, il periodo di protezione può essere prorogato di un anno. Inoltre, un farmaco può guadagnare ulteriore tempo di protezione del mercato se soddisfa condizioni specifiche, come ad esempio se risponde a un’esigenza medica insoddisfatta o se si è ottenuta un’autorizzazione per una o più nuove indicazioni terapeutiche portatrici di un beneficio clinico significativo.

La riforma introduce anche disposizioni rafforzate in materia di tutela ambientale e contrasto alla resistenza antimicrobica, come ad esempio una valutazione del rischio ambientale più rigorosa e l’obbligo di ricetta per gli antibiotici. Inoltre, la riforma prevede la digitalizzazione dell’iter delle domande di autorizzazione in commercio e la possibilità di deroghe per facilitare lo sviluppo di terapie innovative.

La Commissione europea ha dato il benvenuto al pacchetto, che ora dovrà essere approvato, sottolineando che le nuove regole possono superare la frammentazione regolatoria esistente e accelerare i tempi di approvazione per le industrie. Il Consiglio ha evidenziato che le nuove regole possono garantire ai pazienti l’accesso ai medicinali di cui hanno bisogno e rafforzare gli incentivi per gli antibiotici prioritari.

L’EMA ha sottolineato che la riforma consentirà alle agenzie regolatorie di essere più agili ed efficienti e di sostenere gli standard più alti di rigore scientifico. La nuova legislazione offre strumenti per inquadrare le nuove sfide per le sanità pubbliche, dalla resistenza batterica alle minacce emergenti, e semplificherà le procedure, abbracciando la digitalizzazione e razionalizzando l’uso delle risorse scientifiche.

Tuttavia, secondo il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, la riforma è un “autogol” perché il periodo di protezione dei dati è inferiore a quello degli Stati Uniti e della Cina, e ciò potrebbe ridurre la competitività dell’industria farmaceutica europea. D’altra parte, il presidente di Egualia Stefano Collatina ha espresso soddisfazione per la riforma, sottolineando che il nuovo tetto di protezione dei dati è essenziale per assicurare equilibrio tra incentivi all’innovazione e accesso tempestivo ai medicinali equivalenti.