Riforma farmaceutica Italia digitale

Il convegno “La riforma della legislazione farmaceutica tra innovazione e sostenibilità” si è svolto a Roma per discutere le novità del nuovo Testo Unico della Legislazione Farmaceutica. L’incontro ha riunito istituzioni, società scientifiche, esperti e rappresentanti della filiera per analizzare il disegno di legge di delega approvato dal Consiglio dei Ministri. La riforma introduce cambiamenti significativi nell’accesso ai medicinali e nell’organizzazione dei servizi, puntando a una sanità più semplice, digitale e vicina ai pazienti.

Il nuovo Testo Unico prevede la dematerializzazione della ricetta, la possibilità di ricette ripetibili annuali per i cronici e il potenziamento della “farmacia dei servizi”, con competenze estese dei farmacisti in vaccinazioni, telemedicina e assistenza di prossimità. L’obiettivo è spostare il focus dal prezzo del farmaco alla qualità del servizio, riducendo disomogeneità regionali e tempi di attesa.

Il Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha sottolineato la dimensione politica e strategica della riforma, che mira a migliorare l’accesso ai farmaci e a rendere il sistema più trasparente e competitivo. Ha anche ricordato l’incremento degli investimenti nella spesa sanitaria pubblica e l’importanza di strumenti solidi di programmazione per valorizzare ricerca, innovazione e capacità produttiva nazionale.

I rappresentanti del comparto industriale hanno sintetizzato le opportunità e le future sfide, dalla competitività internazionale alla produzione nazionale di farmaci e principi attivi. La riforma del Testo Unico rappresenta un’occasione fondamentale per semplificare la normativa e sostenere un settore in piena forma, che oggi è il primo comparto manifatturiero italiano e traina l’export con una crescita del 35%.